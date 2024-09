- Monster Hunter Now fête ses 1 an avec le lancement de sa troisième saison

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Joyeux anniversaire

Nouvelle fonctionnalité : la cuisine

Fusarbalète lourd et nouvelles quêtes

Nouveaux monstres et défis

Le jeu mobile de chasse aux monstres Monster Hunter Now fête son premier anniversaire en ce mois de septembre. Pour célébrer l’évènement, Niantic a lancé lancé la troisième saison du jeu : « Malédiction des flammes vivantes ». Un vidéo retrospective revenant sur l’année a aussi été publiée pour l’occasion.La saison 3 de Monster Hunter Now est disponible entre le 12 septembre et le 30 novembre 2024. Les nouveautés sont les suivantes :Les joueurs pourront désormais cuisiner de la viande crue qui est disponible dans les objets quotidiens de la boutique pour en faire des Steaks à point leur permettant de démarrer une chasse avec la jauge spéciale remplie pendant 5 minutes.Pour célébrer l'arrivée du fusarbalète lourd, des Quêtes Entraînement : Fusarbalète lourd sont disponibles pour une durée limitée. Ces quêtes permettent de récolter des Tickets d’entraînement de fusarbalète lourd, à utiliser pour forger et améliorer le Fusil en os.En terminant les quêtes urgentes de la quête d’histoire de la saison 3, les chasseurs débloqueront des monstres comme l’Aknosom, le Magnamalo et le Rajang. Ces quêtes permettront aussi de faire apparaître le Mizutsune et le Paolumu belladone, jusque-là disponibles uniquement lors d'événements. Certains monstres ne seront temporairement plus disponibles, mais ils pourront être débloqués via des quêtes urgentes.Enfin, une campagne de repost a été lancée sur X. Si la publication officielle du 12 septembre est repostée 5000 fois un code spéciale permettant d’obtenir des matériaux sera débloqué.Monster Hunter Now est un jeu développé par Niantic et édité par Capcom. Il est disponible sur iOS et Android.