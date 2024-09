- Hobby Horse annoncé

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

J'ai pas les mots...

Si vous ne savez pas ce que c'est, le Hobby Horsing consiste à imiter les chevaux dans leurs activités équestres, et cela en s'aidant généralement d'un cheval-bâton.Si cette activité peut paraître pour le moins insolite, ça ne reste pas plus étrange que la philatélie quand on y pense...Bref, le jeu Hobby Horse est, comme son nom l'indique, un simulateur de hobby horsing.Vous pourrez ainsi personnaliser votre propre cheval-bâton avant de vous mettre en selle (sans selle), et participer à des courses d'obstacles.A l'instar des chevaux, vous devrez sauter au-dessus des différentes barrières, pneus, balançoires et autres obstacles improvisé en maintenant votre élan pour marquer un maximum de point.Ceci-dit, le hobby horsing n'était peut-être pas assez décalé et loufoque pour Game Incubator, le studio qui développe le jeu, et ce dernier a décidé d'intégrer du vocabulaire provenant des memes internet et notamment de TikTok : en fonction de vos performances, vous pourrez donc voir des commentaires s'afficher, comme "Bruh", 'Sigma", "Sheesh" ou encore "GOAT", et personnellement, ça me fait très mal.Hobby Horse sortira prochainement sur PC via Steam , n'hésitez pas à y jeter un oeil.