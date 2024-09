- Trail of Ayash est désormais sortit de l’Early Access

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Tout beau tout réparé

Trail of Ayash est un Action RPG en monde ouvert se déroulant dans un univers où vivent divers peuples indigènes et où des créatures mythiques rôdent dans les forêts et les zones sauvages. Le joueur y incarne Ayash, un ancien membre respecté d’une tribu. Malheureusement pour lui, la guerre a tout changé et il devra se débrouiller seul pour survivre. Les développeurs ont refait les niveaux, amélioré la trame narrative, ajouté de nouvelle quêtes, lieux et objets et corrigé de nombreux bugs. Le jeu continuera d’être mis à jour même après cette sortie.Trail of Ash est un jeu de Nowsky. Il est disponible sur PC via Steam