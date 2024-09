- Train Yard Builder est désormais disponible

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Vivement la retraite

Train Yard Builder est un jeu de simulation et de city-building. Le joueur y incarne un modéliste de train qui a hérité de la maison de son grand père qui avait la même passion avant lui. La maison avait été aménagée pour être adaptée à ce loisir et le joueur pourra y trouver tout ce dont il a besoin pour créer des maquettes ferroviaires réalistes. Le joueur pourra construire des infrastructures ferroviaires, placer des bâtiments, agencer les rails, modifier le terrain et la végétation, peindre les différents éléments et choisir les différents wagons et locomotives qu’il va utiliser. Les possibilités sont vastes pour permettre aux joueurs d’exprimer leur créativité. En plus de cela il est possible de gérer les paramètres des aiguillages et du comportement des train afin de tester la fonctionnalité de la maquette. Les joueurs auront accès à un large choix de trains comprenant des trains de passagers et de marchandises. Toutes les locomotives et les wagons représentés sont inspirés de modèles de la vie réelle. Une fois sa maquette créée, le joueur pourra partager sa création avec la communauté.Pour donner des objectifs intéressants au joueurs et les guider dans leur progression, le jeu propose une trame narrative. Comme dit précédemment, le protagoniste a hérité de la maison de son grand père. En complétant des missions il pourra gagner l’accès à de nouvelles pièces de la maison et donc à de nouvelles mécaniques de jeu et à de nouveaux éléments pour ses maquettes. Il existe 3 types de missions : des petites tâches liées à l’histoire, de grandes tâches liées à l’histoire et des missions aléatoires. Les petites tâches demanderont de modifier des maquettes déjà existantes, de retirer des éléments inutiles, d’ajouter ceux qui manquent et de tester les trains. Les grandes tâches mèneront à la création de grandes maquettes qui seront ensuite exposées au Musée. Il faudra créer des maquettes en s’adaptant à quelques contraintes et il y a la possibilité de réutiliser de petites maquettes créées au préalable pour ces plus grands projets. Enfin, les missions aléatoires sont là pour donner de la variété au gameplay : peinture de modèles d’une certaine manière, construction de maquette en suivant des consignes et nettoyage de modèles en utilisant une machine spéciale.Train Yard Builder est un jeu ouvert aux habitués du modélisme ferroviaire comme aux néophytes. Il désire proposer une nouvelle manière de faire découvrir et de promouvoir cette activité qui n’est pas forcément accessible à tout le monde.C’est un jeu développé par GameFormatic et édité par Frozen Way. Il est disponible sur PC via Steam