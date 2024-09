Realm of Ink sortira en Early Access le 27 septembre

Publié le Mardi 17 septembre 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Un très beau coup de pinceau

Complete 4-act levels and 8 bosses, and the final boss - the Book's Spirit

The playable character, Red the Swordswoman, with 9 distinct forms and weapons

Full gameplay for 22 Ink Gem skills across 4 tiers

Full gameplay for 15 Ink Pets across 4 tiers and over 40 forms

Over 130 Perks to provide diverse building possibilities

The first layer of world-building and approximately 50% of the storyline

70% of the content and functions of the Fox Inn are open

Ink Pet system, Ink Realm Anecdote

Endless mode gameplay for challenge seekers

Realm of Ink est un roguelite dans lequel le joueur incarne Red, une épéiste experte. Alors qu’elle chassait un démon renard, cette dernière découvre qu’elle est un personnage de fiction d’un livre nommé Realm of Ink. Son destin et celui des habitants est décidé par le mystérieux Esprit du Livre. Red devra découvrir les sombres secrets de l’esprit pour comprendre la vérité sur son existence et défier sa destinée. L’histoire aborde des thèmes philosophiques tels que la signification de la vie, le nihilisme et l’existentialisme. D’un point de vue gameplay, les joueurs devront traverser 4 environnements avec chacun leur boss. Pour ce faire ils auront accès a une grande variété d’armes, de capacités et de bonus qui créent ensemble un système de combat riche convenant à différents styles de jeu. De plus ils pourront se faire accompagner de Compagnons d’Encre, d’adorables créatures loyales qui se battrons à leurs côtés. Enfin, le jeu propose une direction artistique en 2,5D inspirée des dessins à l’encre de Chine.Realm of Ink est un jeu de Leap Studio. Il sortira en Early Access sur Steam le 27 septembre. Les versions pour console seront disponibles plus tard.L’Early Access de septembre contiendra le contenu suivant :Durant la période d’Early Access, des mises à jour fréquentes d’optimisation et de contenu seront faites.