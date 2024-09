Une nouvelle demo pour SteamDolls

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Un héros au look bien mystérieux

SteamDolls est un métroidvania mêlant infiltration, combats brutaux et platforming. Le joueur y incarne un personnage nommé The Wisper qui explore une cité labyrinthique ayant sombré dans la folie. Il y découvrira l’histoire d’un monde en train de mourir et les secrets qui s’y cachent dans les ombres. Grâce à ses capacités d’hackeur, il pourra découvrir les souvenirs du monde. Le tout se déroule dans un univers à l’esthétique mêlant 2D et 3D.Le jeu est basé sur une bande dessinée créée par le studio de développement et il avait été annoncé en 2019. Une démo avait déjà été publiée à l’époque. Depuis, le jeu a subi de gros changements : les visuels ont été significativement amélioré et le gameplay a été remanié. De plus, le jeu réunit des acteurs de doublage ayant travaillé sur la série Metal Gear Solid parmi lesquels David Hayter (Solid Snake), Christopher Randolph et Jennifer Hale.SteamDolls est développé par The Shady Gentleman et édité par Top Hat Studios. Il est possible de le mettre en liste de souhaits sur Steam