Une démo pour Scramble : Battle of Britain

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Un concept très très cool

A l'occasion du Planes, Trains and Automobiles Steam Fest, Slitherine, développeur et éditeur de Scramble : Battle of Britain, a annoncé la sortie d'une démo pour le jeu.Scramble : Battle of Britain est un jeu de stratégie mettant en scène des combats aériens au tour par tour. Chaque joueur dirige une esquadrille de la Luftwaffe ou de la Royal Air Force - respectivement les forces aériennes Allemandes et Britaniques des années 40 - et devra planifier des manoeuvres pour déjouer son adversaire.Pour chaque avion de votre esquadrille, vous pourrez définir une direction, paramétrer la vitesse du moteur, et donner l'ordre de faire feu ou non. Se jouera ensuite une courte séquence, correspondant au tour de jeu que vous venez de planifier.Les combats se tenant dans les airs, il y a une forte importance de la verticalité, ce qui complexifie encore le jeu et les tactiques que vous devrez mettre en place.Scramble : Battle of Britain promet d'être un jeu très intéressant, mais on peu s'inquiéter de la durée des parties - les jeux au tour par tour avoir tendance à tirer en longueur -.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais une démo est désormais disponible sur Pc via Steam Scramble : Batlle of Britain n'a pas encore de bande-annonce, alors voici la dernière vidéo des développeurs concernant le jeu :