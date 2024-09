Edge of Sanity disponible sur PC et consoles

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Un voyage à travers l’Alaska

Plongé dans les terres sauvages et hostiles de l'Alaska, Edge of Sanity est un jeu d'horreur de survie en 2D inspiré de l'univers de Cthulhu. L'intrigue sombre et cosmique suit Carter, un homme ordinaire dont l'esprit sombre peu à peu dans la folie. Il doit diriger un groupe de survivants dans une mission désespérée pour explorer, récupérer des ressources et survivre face à des horreurs indicibles.Dans ce jeu, les joueurs parcourent les régions isolées de l'Alaska, à la recherche de survivants et de provisions vitales. La gestion des ressources est cruciale, car chaque nouveau membre du groupe augmente la demande en nourriture et en eau, tout en introduisant des risques supplémentaires, notamment la maladie. La préparation minutieuse des expéditions est donc essentielle à la survie du groupe.Chaque événement dramatique vécu dans ces terres glacées laisse une trace indélébile sur l'esprit de Carter. Alors que sa folie progresse, de nouveaux traumatismes affectent son comportement et sa perception du monde, débloquant des dialogues et objets uniques.Publié par Daedalic Entertainment et développé par Vixa Games, Edge of Sanity est disponible depuis le vendredi 13 septembre sur PC ( Steam , Epic Games Store, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.