Une nouvelle bande annonce pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Publié le Lundi 16 septembre 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Plus long que mon avenir ce titre

Outright Games, en partenariat avec Paramount Game Studios, a dévoilé la nouvelle bande-annonce de « Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed », un jeu de combat/plateforme 3D développé par AHeartfulofGames. Prévu pour le 18 octobre 2024, le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Steam S'inspirant du film de 2023 « Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem », les joueurs pourront incarner les célèbres tortues dans des missions en solo ou en coopératif à deux joueurs. Chacune des tortues possède des styles de combat uniques avec des arbres de compétences à débloquer, et le jeu propose une histoire originale où elles devront sauver New York d'une menace nommée Mewbie.La bande-annonce, narrée par April O'Neil, présente des personnages et environnements inédits, notamment des mutants créés par Woodrow White, designer du film. Les joueurs pourront explorer des lieux emblématiques de New York, allant des gratte-ciels aux égouts, en passant par des pizzerias et un concert animé par Bebop et Rocksteady.