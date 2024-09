(TEST) NBA 2k25 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 12:30:00 par Romain Cappelletti

Pas de salade dans le panier

Cedric a mouillé le maillot ! NBA 2K25 a su trouver les mots pour convaincre le chef de la rédac' à nouer ses lacets et enfiler son short.C'est une excellente chose, car après s'être grièvement blessé lors d'une partie de Ping-pong (aussi appelé Tennis de table) cet été, Cedric semblait avoir perdu le mojo, et passait le plus clair de son temps avachi dans son canapé à tester des jeux de merde.Alors, oui, pour tester NBA 2K25, il est aussi aussi resté avachi dans son canapé, mais (peut-être) le plaisir de l'exercice physique lui est-il revenu lors d'une des parties de basket qu'il a disputé.Je l'espère en tout cas, bouger son gros cul ne lui ferait pas de mal.