- BioWare dévoile les environnements de Dragon Age : The Veilguard

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 11:20:00 par Marie Vallée

Guide touristique de Thedas

Un nouveau billet de blog a été publié par BioWare pour le jeu Dragon Age : The Veilguard. Cet article détaille en vidéo les environnements que les joueurs pourront explorer dans le jeu : la forêt d’Arlathann, les terres marécageuses d’Hossberg, Minrathie, Riveïn et Treviso. Le Phare y est aussi présenté. C’est un lieu qui servira de repaire à Rook, le personnage du joueur, et lui permettra de se reposer et de passer du temps avec ses compagnons. Il est possible de circuler entre le Phare et le reste du monde grâce à la Croisée des chemins. Cette dernière permettra de traverser le continent de Thedas en quelques secondes. Enfin l’article partage des détails sur la manière dont les compagnons interagissent entre eux et avec le monde au fur et à mesure de la progression de l’histoire. Dragon Age : The Veilguard est un Action RPG dont l’histoire se déroule 10 ans après celle de Dragon Age : Inquisition sur le continent fantastique de Thedas. C’est le 4ème jeu principal de la série Dragon Age. Il est développé par BioWare et édité par Electronic Arts. Le jeu sortira le 31 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.