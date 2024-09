- Un nouveau trailer pour Monster Jam Showdown

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

Encensé par les critiques

Le jeu de courses en Monster Trucks, Monster Jam Showdown, partage les avis de la presse dans son nouvel "accolade trailer".Cette vidéo met en scène quelques images du jeu, accompagnées de courtes citations tirées de tests menés par nos concurrents et confrères.Pour rappel, Monster Jam Showdown est avant tout un jeu de conduite de Monster Trucks, ces véhicules tout terrain gigantesques faits pour réaliser toutes sortes de cascades.Le jeu promet ainsi des courses endiablées sur des pistes remplies d'obstacles dont vous pourrez tirer parti.Pas grand chose de plus à dire si ce n'est que les avis partagés dans ce trailer sont excellents, mais qui partagerait des avis négatifs dans une vidéo promotionelle ?Monster Jam Showdown est disponible sur PC, consoles Playsation et Xbox, ainsi que sur Nintendo Switch.