Un premier trailer pour SkyVerse

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 10:30:00 par Marie Vallée

Un monde riche en cubes

SkyVerse est un jeu qui avait été dévoilé lors de la Gamescom 2024. Il s’agit d’un RPG bac à sable à la première personne dans un monde ouvert en voxel généré procéduralement. Le monde est composé d’îles flottantes remplies de combats et d’artisanats et les environnements sont entièrement destructibles. En mode solo ou en coopération, les joueurs pourront partir à l’aventure à bord de leur vaisseau volant. Chaque capitaine pourra créer son propre vaisseau.SkyVerse est dévelopé par Enjoy Studio et édité par Bohemia Interactive. Il est dès a présent possible de l’ajouter en liste de souhaits sur Steam . A l’occasion des 25 ans de Bohemia Interactive, un premier trailer a été dévoilé pour le jeu.