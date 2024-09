DEATHSPRINT 66 est sorti

Publié le Vendredi 13 septembre 2024 à 10:10:00 par Romain Cappelletti

Cours Forrest !

Deathsprint 66 est un nouveau jeu de course multijoueur développé par Sumo Newcastle et édité par Secret Mode.Le jeu vous plonge dans une dystopie futuriste, dans laquelle vous incarnez un clone condamné à participer au divertissement le plus en vogue du moment : le Deathsprint.Dans ces courses mortelles, votre seule issue est de remporter la victoire, ou de mourir en essayant. Les pistes sont jonchées de pièges tous plus mortels les uns que les autres, alors atteindre la ligne d'arrivée pourrait bien être un exploit en soit.Deathsprint 66 est désormais disponible sur PC via Steam , avec 10% de réduction pour fêter sa sortie.