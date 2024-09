(TEST) That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Slime à ongles

Ma femme s'est réincarnée en écolière





Elle commence à être méritée, cette troisième bombe...



ISEKAI Chronicles (PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)







*Quoi que connaissant Cedric, il aurait plutôt parlé de "putain de grosses conneries débiles pour mous du bulbe"



Oh mon Dieu ! Cedric qui teste un jeu adapté d'une série animée japonaise ! Vous n'imaginez pas ce que j'aurais donné pour assister à ses sessions de jeu.Je le vois bien, le cul vissé dans son fauteuil, à s'exclamer que "c'est n'importe quoi ces Japoniaiseries* !", ou encore "ça mériterait une troisième bombe ça !". Si, si je vous jure, quand je ferme les yeux, c'est comme si j'y étais.Après, je me moque et je rigole bien, mais vous avez vu les dernières adaptations ? Ils ont annoncé une série d'animation pour Tsuma, Shōgakusei ni Naru. Soit