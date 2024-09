Les nouveautés sur le catalogue PlayStationPlus en septembre

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 11:40:00 par Marie Vallée

Quelques jeux sympas

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

Night in the Woods | PS4, PS5

Chernobylite | PS4, PS5

Wild Card Football | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

Road 96 | PS4, PS5

Ben 10 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Pistol Whip | PS5 (PS VR2)

Secret Agent Clank | PS4, PS5

SkyGunner | PS4, PS5

Mister Moskeeto | PS4, PS5

Tous les mois le service Playstation Plus ajoute de nouveaux jeux à son catalogue.Pour rappel, Playstation Plus est un service payant par abonnement qui propose des offres avantageuses et des jeux gratuits à ses abonnés.A partir du 17 septembre, les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium auront accès à:Et pour les abonnés PlayStation Plus Premium - PS VR2 et classiques: