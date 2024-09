DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des Ombres sur Steam et mobile

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 10:50:00 par Stacy Bozor

Pas de chasse au monstre

SQUARE ENIX annonce la sortie de DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, le dernier opus de la célèbre franchise de RPG. Les versions PC et mobile incluent le contenu téléchargeable de l'Édition numérique deluxe pour Nintendo Switch, offrant ainsi aux joueurs, en plus de l'histoire principale, l'opportunité de partir en quête de vengeance, de découvrir de nouvelles combinaisons de monstres et de s'engager dans des combats stratégiques.L'histoire suit Psaro, un prince démon maudit incapable de nuire aux monstres, qui devient leur leader et les recrute pour combattre à ses côtés à travers le monde fantastique de Nadiria. Les saisons, qui évoluent au cours de l'aventure, ouvrent l'accès à de nouvelles zones et proposent des monstres spécifiques à chaque période.L'un des atouts majeurs de Psaro est un système de synthèse avancé qui permet de créer de nouveaux monstres en combinant ceux de son équipe. Avec plus de 500 monstres à débloquer, dont des favoris de la franchise et des créatures inédites, les joueurs pourront expérimenter et améliorer leur équipe. En outre, le mode Joute Express offre un défi supplémentaire en permettant d’enchaîner automatiquement trente combats consécutifs en solo.DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est maintenant disponible sur PC ( Steam ), appareils mobiles (iOS et Android) et Nintendo Switch.