Blood Bar Tycoon : Une bêta ouverte à tous

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 10:10:00 par Stacy Bozor

Je suis curieuse de goûter

Dans Blood Bar Tycoon, vous incarnez un gérant de bar à vampires, chargé de transformer des établissements délabrés en bars chics et de gérer une usine de sang. Votre mission est d'attirer des humains pour récolter leur précieux liquide rouge, tout en servant des cocktails à base de sang à vos clients vampires. Vous devrez surveiller vos stocks, développer votre bar, et faire face aux chasseurs de vampires qui pourraient mettre en péril votre empire. De la gestion des employés vampires à l'amélioration de vos installations, chaque choix que vous faites influencera la réussite de votre entreprise nocturne.L'aspect créatif du jeu vous permet de rénover et personnaliser entièrement votre bar. Aménagez des espaces selon votre style, engagez des vampires pour effectuer diverses tâches, et créez des cocktails à base de sang récolté dans des machines loufoques. Plus vous améliorerez votre établissement, plus vous attirerez une clientèle sophistiquée, tout en devant vous adapter aux caprices des puissants Anciens qui vous observent. Ces figures mystérieuses peuvent vous récompenser généreusement ou bien conspirer contre vous si vous échouez à les satisfaire.Votre expansion à Crimson City ne fait que commencer. Chaque nouveau bar représente un défi différent, et pour dominer l'industrie du sang, vous devrez automatiser certaines tâches, innover dans vos recettes et installations, tout en évitant les mauvaises surprises. Votre objectif ultime : gagner la faveur des Anciens et devenir l'un d'eux pour régner éternellement sur la ville.Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent découvrir ce jeu de gestion assez spécial grâce à la bêta ouverte jusqu'à début octobre, avant le lancement officiel prévu le 28 octobre 2024 sur PC ( Steam ).