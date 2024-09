Aidan in Danger est sorti

Publié le Jeudi 12 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu comme beaucoup d'autres

Aidan in Danger est un nouveau jeu de plateformes en 2D aux airs rétro.Développé par Magnific Studios, spécialisé dans les jeux de plateformes rétro, Aidan in Danger vous permet d'incarner Aidan, un jeune héro dont la mission est de sauver Drakor et de rétablir la paix.Pour cela, vous devrez traverser différents niveaux colorés peuplés de monstres, et voyager dans le temps pour protéger le dernier dragon, le tout accompagné de musiques 8 bits.Aidan in Danger propose des graphismes aux allures rétro, mais qui demeurent détaillés, ainsi que des controles simples et intuitifs qu'il faudra apprendre à maîtriser pour arriver au bout de votre aventure.Le jeu est déjà disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et arrivera sur PS4 et PS5 le 13 septembre 2024.