- Dead Island 2 : Ultimate Edition bientôt disponible

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Cassez du zombie entre amis

Le pack Souvenirs de Banoi

Le pack Golden Weapons

Le pack Pulp Weapons

Le pack Red's Demise

Les six packs de skin Slayer's Premium

C'est via un nouveau trailer que PLAION et Dambuster Studios ont annoncé la sortie prochaine d'une nouvelle édition de Dead Island 2.Dans cette Ultimate Edition, les joueurs recevront, en plus du jeu de base, les deux extensions : Haus et SoLA, ainsi que de nombreux cosmétiques et armes (dont le nouveau pack d'armes Kingdom Come : Deliverance II), ainsi que :Cette édition sera accompagnée d'une mise à jour gratuite, ouverte à tous les détenteurs d'une copie du jeu. Cette mise à jour introduira notamment le mode de jeu "Neighborhood Watch", un nouveau mode de horde coopératif, qui opposera les joueurs a des vagues de zombies.Le New Game Plus sera aussi intégré au jeu, permettant aux joueurs de recommencer l'aventure en gardant leur progression et leurs armes préférées.Tout ceci arrivera le 22 octobre 2024. Pour rappel, Dead Island 2 est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.