- Annonce de Spray Paint Simulator

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Plus facile qu'en vrai

Spray Paint Simulator est un nouveau jeu de simulation développé par North Star Video Games, et édité par Whitethorn Games.Si vous êtes sujet au besoins pressant de tout changer chez vous, Spray Paint Simulator peut être une bonne alternative : dans ce jeu, vous pourrez repeindre à peu près tout et n'importe quoi, tant que vous utilisez un spray à peinture. Pièces de la maison, façades, véhicules, clôtures, fenêtres, et j'en passe : rien ne sera à l'abri de votre terrible spray.Spray Paint Simulator se veut réaliste, et vous devrez gérer vos outils, vos réserves de peinture, poser des bâches pour ne pas en mettre de partout (de la peinture), et vous aurez même accès à différentes échelles et promontoires pour accéder aux points les plus élevés.Spray Paint Simulator est un jeu de détente, dans lequel vous pouvez jouer à votre rythme et à votre manière, avec des missions et un mode "bac à sable".Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais arrivera courant 2025 sur Pc via Steam