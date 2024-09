Un nouveau jeu Cobra

Publié le Mercredi 11 septembre 2024 à 09:50:00 par Romain Cappelletti

Et pas Python

Le 10 septembre dernier, Microids a révélé les premières images de Space Adventure Cobra : The Awakening, un nouveau jeu d'action et de plateforme en 2D, et adaptation du célèbre manga de science-fiction Cobra.Pour celles et ceux qui, comme moi, ne connaisse Cobra que de nom, il s'agit d'un aventurier intrépide et charismatique, doté d'un bras gauche cybernétique renfermant une arme redoutable : le Rayon Delta.Le jeu Space Adventure Cobra : The Awakening promet de rester fidèle à l'esprit de la série animée de 1982, tout en apportant une expérience immersive et moderne. Le jeu est conçu à la fois pour les fans de la première heure, mais aussi pour les nouveaux joueurs qui découvriraient l'univers de Cobra pour la première fois.La sortie de Space Adventure Cobra : The Awakening sur PC et consoles est prévue pour 2025.