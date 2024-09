Les créateurs de Backpack Hero travaillent sur un nouveau jeu : Moon Watch

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

Vade retro satanas

Moon Watch est un jeu mêlant horde survival, deckbuilding et mécanique d’arrêt du temps. Les développeurs se sont inspirés de Vampire Survivors, de Slay the Spire et de Superhot. Les joueurs incarnent un chasseur de vampires déguisé en nonne qui a pour objectif de vaincre le Seigneur Vampire. La boucle de jeu est la suivante : se déplacer, stopper le temps, prévoir sa stratégie puis agir. Les joueurs devront prévoir attentivement leurs prochains coups afin de venir à bout des hordes d’ennemis qui les attaquent. Au cours de l’aventure ils devront construire leur deck pour correspondre à leur style de jeu et ils pourront débloquer des capacités et des objets puissants.Moon Watch est un jeu développé par Jaspel et édité par Pretty Soon. Une démo est disponible sur Itch et il est possible de mettre le jeu en liste de souhaits sur Steam