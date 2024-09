Une date pour Ender Magnolia : Bloom in the Mist

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

La suite d'Ender Lilies !

La suite du metroidvania à succès Ender Lilies : Quietus of the Knights a désormais une date de sortie.Intitulé Ender Magnolia : Bloom in the Mist, cette suite se passe des décennies après les évènements du premier opus.Des homonculus, formes de vie artificielles, sèment le chaos dans un royaume en proie à la destruction. Vous y incarnez Magnolia, qui devra parcourir ces terres belles et hostiles pour découvrir les origines du conflit entre humains et homoncules, et purifier 10 boss afin d'obtenir leur aide.Le jeu reste fidèle à la recette d'origine, et dans ce metroidvania 2D, vaincre les boss vous donnera accès à leurs capacités, aussi bien en combat que pour vous aider à explorer le monde. Vous pourrez ainsi vous équiper de 4 alliés à la fois pour explorer le monde post-apocalyptique de Ender Magnolia, qui promet 35 heures de contenu.Ender Magnolia : Bloom in the Mist, sortira le 22 Janvier 2025 sur PC, Switch, PS4, PS5 et Xbox Series.Un accès anticipé est déjà disponible sur Steam