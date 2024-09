Funko Fusion x KFC, une collaboration surprise avant la sortie du jeu

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 10:15:00 par Marie Vallée

Mitraillette à poulet frit

Le Colonel Sanders, fondateur emblématique de KFC, arrive dans Funko Fusion. Pour rappel, Funko Fusion est un jeu d’action aventure mêlant les univers de nombreuses franchises telles que Jurassic Worlds, Retour vers le futur, Les dents de la mer et bien d’autres en version Funko Pop !.Funko Fusion est un jeu de 10 :10 Games. Il sortira le 13 septembre sur PS5 Xbox Series X|S et PC via Steam , le 15 novembre sur PS4 , en décembre pour la version numérique sur Switch et en mars 2025 pour la version physique sur Switch. Il est possible de précommander le jeu sur PS4 et 5, Xbox Series X|S et Steam. Les versions précommandées incluront un DLC sur le thème de The Walking Dead avec 2 personnages jouables issus de la BD The Walking Dead de Skybound : Rick Grimes et Michonne.