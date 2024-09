Warhammer 40K : Space Marine II est là

Publié le Mardi 10 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

L'Empereur vous attend

Le jeu hype du moment, le très attendu Warhammer 40K : Space Marine II est sorti le 9 septembre dernier.Dans ce jeu d'action et de tir à la 3e personne, vous incarnez un Ultra Marine, l'élite des Space Marines, et lutterez pour défendre l'Imperium de l'humanité contre ses ennemis.Jouez seul ou en coopération jusqu'à 3 joueurs, et massacrez des nuées de Tyranides, des créatures extraterrestre inspirées du Xénomorphe de Alien.Vous pourrez personnaliser votre personnage, et équiper différente armes dans des missions JcE ou dans des combats à 6 contre 6 avec d'autres joueurs.Saber Interactive et Focus Entertainment ont partagé une feuille de route promettant du contenu supplémentaire dans les mois à venir, avec de nouvelle missions, de nouvelles armes, et, à terme, de nouveaux modes de jeu.Warhammer 40K : Space Marine II est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.