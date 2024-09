Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Space Marine for the win

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Baldur's Gate 3 Age of Mythology: Retold NBA 2K25 Steam Deck Black Myth: Wukong Call of Duty: Black Ops 6 Dale & Dawson Stationery Supplies Counter-Strike 2 No Man's Sky ARK: Survival Ascended The First Descendant Apex Legends War Thunder One Human Warframe Red Dead Redemption 2 Summoners War: Sky Arena The Elder Scroll Online The Lord of the Rings: Return to Moria

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.