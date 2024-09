- Ship Graveyard Simulator 2 est sorti sur consoles

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 11:15:00 par Marie Vallée

Plein de bateaux mais peu d'eau

Ship Graveyard Simulator est un jeu de simulation dans lequel le joueur incarne un travailleur qui démonte des épaves de bateau dans le but d’y récupérer de précieux matériaux. A l’aide de tout un tas d’outils, les joueurs devront trouver la bonne manière pour récupérer les différentes pièces et le défi devient encore plus corsé lorsqu’il faut s’atteler au démontage de gigantesques navires.Ship Graveyard Simulator est un jeu de Games Incubator. Il est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Le DLC Warship qui permet de démonter des navires de guerre est inclut dans les versions consoles du jeu de base. Le jeu était déjà paru sur PC via Steam et des plans sont en train d’être faits pour sortir le jeu sur Switch.