- Du nouveau sur Dragon Ball : Sparkling ! Zero

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Rien de vraiment renversant

Mine de rien, la sortie du prochain jeu de la licence Dragon Ball : Sparkling ! Zero approche à grands pas.Dans un nouveau trailer, Bandai Namco présente un des arcs narratifs présents dans le jeu : la sage Buu.Pour celles et ceux qui auraient séché les cours de Dragon Ball à l'école, la sage Buu est le dernier arc du manga Dragon Ball Z. La Terre est une nouvelle fois menacée alors que le sorcier Babidi tente de ressuciter Buu : un être aussi maléfique que puissant.On retrouvera donc bien les personnages propres à cet arc narratif dans Sparkling ! Zero : Buu et ses différentes formes bien entendu, mais aussi Dabura, Sangohan adulte, Sangoten et Trunks qui peuvent fusionner pour devenir Gotrunks, et Super Vegeto : la fusion de Goku et Vegeta.Dragon Ball : Sparkling ! Zero semble vouloir marcher sur les trace de la série Budokaï Tenkaïchi en mettant en avant des combats dantesques en 3D et les environnements destructibles.On espère que le jeu sera à la hauteur à sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series le 11 novembre 2024.