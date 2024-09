Perenial Order est sorti

Publié le Lundi 9 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Un jeu de maso

Perenial Order est un nouveau jeu d'action / aventure en 2D inspiré des souls-like.Avec un style graphique bien à lui, Perenial Order propose une expérience intense et exigeante, dans laquelle vous n'avez pas le droit à l'erreur.Vous serez amener à enchaîner les combats face à des boss terrifiants et souvent bien dégueux : en effet, l'histoire de Perenial Order se passe dans un univers médiéval fantastique dans lequel la nature, et notamment la flore, a été corrompue par des horreurs surnaturelles.Seul ou avec un ami, il vous appartiendra d'explorer ce monde désolé et de découper - ou vous faire massacrer par - tout ce qui se tiendra sur votre route.Perenial Order est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.