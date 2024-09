(TEST) Let me Out (PC)

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 12:00:00 par Stacy Bozor

Elle est toute mignonne cette araignée (non)

Aujourd'hui, on découvre tous ensemble Let me Out, un jeu sorti début août. J'ai cru comprendre que Marie n'était pas une férue de jeu d'horreur (comme moi) sans pour autant les détester puisque ça reste cool.Les parents d'Alvin (protagoniste dans le jeu) sont pas très responsables d'être partis mourir en le laissant tout seul. Après je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour donner des conseils de parentalité... mais miskine un peu. En plus, le gamin il se balade avec une araignée, je sais pas qui a eu cette idée- bref.Les arachnophobes, c'est pas un jeu pour vous, tout les autres, voici le test de Marie :