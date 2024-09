- The Spell Brigade arrive bientôt

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 11:40:00 par Marie Vallée

Le chaos c’est plus sympa avec des amis

The Spell Brigade est un survivors-like et bullet hell en coopération pour 1 à 4 joueurs. Les joueurs y incarnent des mages qui combattent des hordes de monstres dans des arènes à coup de sorts. Avec leur équipe, ils devront compléter des missions et améliorer leurs sorts pour devenir plus puissant. Il est possible de trouver, d’améliorer et de combiner ses sorts pour trouver les meilleures synergies et créer un build unique. Les joueurs devront se battre en équipe, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, si jamais la mort venait à les atteindre, ce n’est rien que le pouvoir de la sorcellerie et de l’amitié ne puisse résoudre.The Spell Brigade est un jeu de Bolt Blaster Games. Il sera disponible en Early Access sur Steam à partir du 16 septembre.