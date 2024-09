- Unholy très prochainement sur nos consoles

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 10:45:00 par Stacy Bozor

Ai-je même besoin de m'expliquer…

Duality Games, les créateurs renommés de Barn Finders et Accident, annoncent avec enthousiasme la sortie de leur prochain jeu d'horreur psychologique, Unholy, sur PS5 et Xbox Series le 13 septembre 2024. Celui-ci est disponible sur Steam depuis le 13 novembre 2023.Dans ce jeu, les joueurs exploreront deux mondes parallèles : une ville post-soviétique sombre et brutaliste, et l'univers grotesque d'Unholy, dominé par une caste cruelle de prêtres. Le gameplay mêle exploration, résolution d'énigmes et combats brutaux, offrant la possibilité d'infiltration ou d'affrontements directs contre des créatures terrifiantes.Unholy se distingue par des mécaniques innovantes comme l'utilisation d'armes émotionnelles, permettant de manipuler colère, peur, tristesse et désir pour résoudre des énigmes et combattre. Les joueurs pourront également fabriquer et porter différents masques pour acquérir des compétences uniques et survivre dans cet univers cauchemardesque. Avec des visuels perturbants et une histoire captivante, signée Tomasz Strzałkowski, Unholy promet une immersion totale dans un monde où réalité et ténèbres se confondent.