ARCANE fait son grand retour sur Netflix en novembre pour une saison finale

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

On attendait tellement ça

Netflix et Riot Games ont révélé la bande-annonce officielle ainsi que des images exclusives de la deuxième et ultime saison de ARCANE. Cette nouvelle vidéo, intense et pleine d'action, est accompagnée du morceau "Paint the Town Blue" d'Ashnikko, le premier extrait de la bande originale de la saison 2, en collaboration avec Riot Games et Virgin Music Group. La chanson a été dévoilée simultanément avec la bande-annonce.La série, lauréate de plusieurs Primetime Emmy Awards, fera son retour très attendu en novembre, exclusivement sur Netflix.Pour ne rien manquer des prochaines révélations autour d'ARCANE, rendez-vous lors de la GEEKED WEEK LIVE FAN, qui aura lieu le jeudi 19 septembre.