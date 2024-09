Selfloss est sorti

Publié le Vendredi 6 septembre 2024 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Sauvez les animaux marins ! (et les autres aussi)

Dans un monde entre Vie et Mort où est entretenu un culte à l'égart des baleines, Selfloss s'inspire du folklore Slave pour mettre en scène une aventure qui parle de la vie, de l'amour et de la perte.Le joueur incarne le guérisseur Kazimir dans sa quête pour éradiquer le Miasme et, peut-être, sauver son âme.Dans Selfloss, le joueur sera amené à naviguer sur les mers pour les purger du miasme, mais aussi trouver et soigner les animaux marins qu'il a corrompu. Le combat sera parfois inévitable, et pour cela, Kazimir pourra compter sur son fidèle bâton magique.Pour célébrer la sortie du jeu, Maximum Entertainment et Goodwin Games (respectivement éditeur et développeur), ont annoncé qu'un pourcentage des ventes de Selfloss sur Steam seraient reversées à Whale and Dolphin Conservation : une association de protection des dauphins et des baleines.Selfloss est déjà disponible sur PC via Steam