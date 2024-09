- Escape Team : bientôt sur Steam

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Des escape games à la maison

Initialement sorti il y a 8 ans sur mobile via Android et IOS, Escape Team transforme votre salon en escape game en vous donnant des missions et des éngimes à résoudre.Si vous êtes un gros consommateur d'Escape Games ou que vous cherchez une nouvelle façon d'animer vos soirées entre amis sans pour autant sortir de chez vous et réserver une salle, Escape Team propose une solution pratique et peu coûteuse.Ce qui fait la force d'Escape Team, c'est la possibilité de créer vos propres missions, que vos amis devront accomplir.Une fois que vous avez choisi une mission, vous pouvez directement imprimer les documents qui vous serviront à résoudre les énigmes.Escape Team est prévu pour des parties entre 2 et 4 joueurs, et sortira le 19 septembre 2024 sur PC via Steam Notez que si l'application est payante, vous avez droit à une version d'essai, et que l'éditeur de missions - pour faire vos propres Escape Games - est gratuit.