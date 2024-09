New Order : un nouvel album remasterisé

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Destiné aux fans

New Order, un des groupes de rock phares des années 80, a depuis quelques temps entrepris de rééditer ses albums les plus populaires en version "Definitive".C'est via Warner Music qu'a été annoncée la sortie prochaine de l'album remasterisé Brotherhood, qui comprendra 2 CDs, 2 DVDs et 1 vinyle simple. Parallèlement, les single maxi 45-tours Bizarre Love Triangle, State Of The Nation et Touched By The Hand Of God seront réédités.Brotherhood est ainsi le quatrième album à paraître dans la série des coffrets limités Definitive, après Movement (2019), Power, Corruption and Lies (2020) et Low Life (2023).Ecrit, produit et enregistré par New Order, l'album Brotherhood est initialement sorti sur Factory Records en septembre 1986, avec des titres comme Paradise, Bizarre Love Triangle et All Day Long.Le coffret cette édition Definitive contiendra l'album remasterisé en vinyle et CD, ainsi qu'un second CD comprenant 9 titres inédits, correspondant à des démos issues des séances d'enregistrement au Japon en 1985. Les 2 DVDs contiendront les performances live du groupe à la Brxton Academy (1987), au G-Mex Machester (1986), ainsi qu'à Glastonbury et lors d'émissions TV britanniques et européennes.Ce coffret sera disponible le 22 novembre 2024.