Age of Mythology: Retold est déjà disponible

Publié le Jeudi 5 septembre 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Retour à l’époque des dinosaures

Xbox et World’s Edge annoncent la sortie du jeu Age of Mythology: Retold sur Xbox Series, PC Windows, Steam et dans le Xbox Game Pass. Ce lancement marque un moment historique pour la franchise, qui arrive pour la première fois simultanément sur PC et consoles Xbox.Développé par les créateurs de la célèbre série Age of Empires, Age of Mythology: Retold est une réinvention moderne du jeu original sorti il y a vingt ans, avec des graphismes, un design sonore et une jouabilité entièrement renouvelés. Ce nouvel opus invite les joueuses et joueurs à plonger dans un âge mythologique où dieux, monstres et humains s'affrontent dans des combats épiques. Que ce soit à travers les 50 missions de la campagne solo ou dans des duels héroïques entre joueurs, Retold promet une expérience inédite et captivante, aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux joueurs.En plus de réintroduire les éléments phares du jeu original, Retold offre de nombreuses nouveautés, notamment un mode inédit, l’Arène des Dieux, qui sera ajouté après le lancement du jeu. Plus de détails sur ce mode seront révélés prochainement.