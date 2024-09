The Casting of Frank Stone est sorti

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

Vous avez fait la démo ?

On vous en parlait la semaine dernière à l'occasion de la sortie de la démo : The Casting of Frank Stone est une expérience d'horreur cinématographique qui s'inscrit dans l'univers de Dead by Daylight.L'ombre de Frank Stone plane sur la ville de Cedar Hills. Et quatre jeunes cinéastes vont bientôt le réaliser alors qu'ils tournent leur prochain film dans une aciérie abandonnée.Chacune des décisions que vous prendrez influenceront le déroulement de l'histoire, et détermineront de la survie ou non des personnages.En plus du jeu principal, The Casting of Frank Stone propose plusieurs fonctionnalités bienvenues : d'abord l'intégration de Twitch, qui va permettre aux streamers de jouer en interagissant avec leur communauté : les spectateurs pourront voter pour déterminer l'issue de certains choix.Puis la salle de montage, dans laquelle les joueurs pourront réaliser le montage final de leur histoire, en rejouant certaines séquences clés et en trouvant plus facilement les objets de collection manquants.Vous pourrez aussi jouer au jeu en multijoueur local jusqu'à 5 joueurs. Passez vous la manette et incarnez chacun un personnage différent.The Casting of Frank Stone est dorénavant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.