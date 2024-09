Payday 3 : un an déjà !

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 10:40:00 par Romain Cappelletti

Réveillez-moi quand le jeu sera fini

Comme le temps passe ! Une année entière est passée depuis la sortie du 3e opus de la série de jeux de braquages : Payday.Pour fêter le premier anniversaire de la sortie de Payday 3, du contenu supplémentaire a été ajouté au jeu : une grosse mise à jour coupée en deux partie.La première vague de contenu de cette mise à jour sera disponible le 16 septembre. Elle comprendra le dernier DLC de cette année : Chapitre 4 - Fear and Greed. Les détenteurs de l'édition Gold et du Gold Pass de Payday 3 y auront tout de suite accès, pour les autres, il faudra l'acheter séparément.Cette extension contient un tout nouveau casse : Stock Exchange, ainsi que de nouvelles armes et de nouveaux masques et cosmétiques.La mise à jour signe l'arrivée d'un nouveau personnage jouable : Houston, ainsi que d'une nouvelle arme secondaire et de 4 nouveaux masques disponibles pour tous les joueurs.Rendez-vous le 16 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series pour en profiter.