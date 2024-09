Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York sort le 10 septembre

Publié le Mercredi 4 septembre 2024 à 09:50:00 par Stacy Bozor

Je voudrais pas être impliquée dans tout ça IRL…

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York vous plonge dans le troisième chapitre de cette série de romans visuels envoûtants, se déroulant au cœur d'une New York imprégnée d'intrigues surnaturelles. Explorez une ville où chaque coin de rue cache des secrets et où les ombres dissimulent des dangers bien réels.En 2024, l'équilibre précaire du pouvoir vampirique dans la Grosse Pomme est sur le point de s'effondrer. Plongez dans les intrigues complexes entre la Camarilla et les Anarchistes, en utilisant de nouvelles mécaniques de jeu pour manipuler les disciplines vampiriques, surmonter des obstacles redoutables, ou fuir les chasseurs qui vous traquent. Mais soyez vigilant : la Faim insatiable menace constamment de vous pousser à libérer la Bête qui sommeille en vous.Préparez-vous à une conclusion palpitante et pleine de rebondissements, racontée à travers deux perspectives distinctes, chacune offrant un regard unique sur l'obscurité qui enveloppe les nuits new-yorkaises.Ce jeu de Dear Villagers et Draw Distance sortira le 10 septembre sur Steam , PS4 avec compatibilité PS5, Xbox One avec compatibilité Xbox Series et Nintendo Switch.