- Un nouveau trailer pour Harry Potter : Champion de Quidditch et l’annonce de LEGO Harry Potter Collection

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

De quoi pratiquer la magie tout l’automne

Lors de l’évènement Retour à Poudlard, Warner Bros Games a révélé un nouveau trailer pour Harry Potter : Champion de Quidditch ainsi que l’arrivée de LEGO Harry Potter Collection.Dans Harry Potter : Champion de Quidditch les joueurs pourront participer à des compétitions du légendaire sport des sorciers dans un jeu plein de références à la saga emblématique. Le jeu est développé par Unbroken Studio et édité par Warner Bros. Games. Le lancement du jeu a lieu aujourd’hui pour les éditions numériques sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC via Steam et l’Epic Game Store. Les éditions physique Deluxe pour consoles seront disponibles le 8 novembre et l’édition sur Switch sortira en fin d’année 2024.LEGO Harry Potter Collection est la compilation remasterisée de LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter : Années 5 à 7 ainsi que deux packs de contenu téléchargeable précédemment sortis. Les joueurs pourront revivre l’histoire des 8 films avec des améliorations pour les graphismes et le gameplay : 60 FPS, résolution 4K native, retour haptique et gestion des ombres haute résolution. Cette collection sortira le 8 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam