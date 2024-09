Panic In The Woods arrive ce Vendredi 13 pour vous faire frissonner

Publié le Mardi 3 septembre 2024 à 10:45:00 par Marie Vallée

Teambuilding pour scouts

Les créateurs de Bang-On Balls Chronicles vous propose de venir explorer les recoins sombres de l’univers Bang-On Balls dans Panic In The Woods. Dans ce jeu d’horreur et d’extraction en coopération, les joueurs incarnent un groupe de scouts perdus dans une forêt maudite où rodent des créatures démoniaques. Seul ou en équipe jusqu’à 4 joueurs, l’objectif sera, en plus de se maintenir en vie, de trouver des clefs servant à débloquer des portes vers des dimensions démoniaques et d’y récupérer de puissants artéfacts afin de réaliser un rituel qui bannira le mal pour de bon. Pour les aider dans leur aventure, les joueurs pourront trouver et utiliser des outils, des radars permettant de localiser les portes, des pièges et des power up. A l’aide de talkie-walkies, les joueurs devront communiquer et travailler en équipe pour arriver à leurs fins. Si tous les joueurs se font attraper le rituel échouera. Chaque joueur n’a qu’une seule chance, s’il se fait avoir c’est game over. Il faudra donc se faire discret et être stratégique pour échapper aux monstres qui sont très sensibles au son. Enfin, pour pouvoir permette de la rejouabilité, les objectifs et les outils sont répartis aléatoirement dans le niveau au début de chaque nouvelle partie.Panic In The Woods est un jeu d’Exit Plan Studio. Il sortira sur Steam le vendredi 13 septembre.