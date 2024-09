(TEST) Guayota (PC Switch)

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 12:00:00 par Marie Vallée

J’ai les neurones qui fument

Quand Cédric m’a proposé de tester Guayota j’étais ravie : des puzzles, des visuels sympa et une histoire pleine de mystère. C’est pile ce que j’aime.Je m’affale donc tranquillement avec ma switch dans les mains, prête à passer un moment cozy et confiante en ma capacité à résoudre des énigmes de logique. C’était sans compter sur la difficulté du jeu qui m’a rapidement fait changer de position pour pouvoir utiliser toutes mes capacités de concentration. Les puzzles deviennent bien difficiles, mais dans le bon sens du terme. C’est un peu laborieux mais qu’est ce qu’on se sent intelligent une fois la solution trouvée !Enfin pas aussi intelligent que les gens ont conçu ces énigmes. Franchement, respect à eux. Mais rallumez la lumière par pitié, on n’y voit rien et les pièges ça fait mal.