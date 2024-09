On en apprend plus sur Harry Potter: Champions de Quidditch

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 10:30:00 par Stacy Bozor

Un nouveau mode JcJ

Warner Bros. Games a révélé une nouvelle vidéo de gameplay pour Harry Potter: Champions de Quidditch, mettant en lumière les éléments clés du jeu, notamment le mode JcJ, les options de personnalisation, et le système de progression avec l'arbre de compétences et les améliorations de balais.Le mode Carrière permet aux joueurs de commencer leur aventure au Terrier des Weasley, de participer à la Coupe des Quatre Maisons à Poudlard, puis de représenter l'une des trois grandes écoles de magie dans le Tournoi des Trois Sorciers, avant de viser la gloire mondiale dans la Coupe du Monde de Quidditch.Dans le mode JcJ, les joueurs prennent le contrôle de l'un des rôles clés de l'équipe de Quidditch—poursuiveur, gardien, batteur ou attrapeur—et peuvent adapter leur style de jeu en améliorant leurs compétences et en personnalisant leurs balais. Tout le contenu du jeu est déblocable par le gameplay, sans achats supplémentaires.Harry Potter: Champions de Quidditch sera disponible en version numérique sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Steam Epic Games Strore à partir du 3 septembre 2024, avec des éditions physiques Deluxe à venir en novembre et une sortie pour Nintendo Switch prévue en fin d'année. Les abonnés PlayStation Plus pourront obtenir l'édition Standard gratuitement du 3 au 30 septembre 2024.