Le premier DLC de That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles est sorti

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Un beau DLC tout beau, tout neuf

Le DLC « A Strange Fate » pour That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles propose une nouvelle aventure centrée sur Sumire, un personnage inédit créé sous la supervision de l'auteur original, Fuse. Ce JDR-action, fidèle à l'anime populaire, permet aux joueurs de revivre les moments clés de l'histoire tout en découvrant des aventures inédites.Dans ce DLC, les joueurs incarnent donc Sumire, qui part à la recherche de Hinata, son amie d'enfance et capitaine des Chevaliers sacrés de l'Église occidentale, au lieu du protagoniste habituel, Limule Tempest.« A Strange Fate » introduit également 10 nouvelles quêtes secondaires et 7 nouveaux bâtiments pour enrichir l'exploration du monde de Tempest et le développement de la nation. Disponible à l'achat séparément, ce DLC est aussi inclus dans l'édition Deluxe numérique et le Season Pass. That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles est accessible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Steam