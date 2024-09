FOAMSTARS deviendra free-to-play le 4 octobre

Publié le Lundi 2 septembre 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Ouais des bulles !

SQUARE ENIX a annoncé que FOAMSTARS, le jeu de tir en ligne 4c4, deviendra gratuit sur PS5 et PS4 à partir du 4 octobre 2024. Les joueurs pourront alors accéder au jeu sans frais ni abonnement PlayStation Plus. Ceux qui ont déjà acheté le jeu pourront continuer à jouer sans interruption et recevront gratuitement un pack "Legacy Gift" comprenant des skins et autres objets exclusifs.En attendant le lancement du mode free-to-play, la septième saison de FOAMSTARS, intitulée GOLDEN BEATS, est maintenant disponible jusqu'au 3 octobre. Cette saison introduit un nouveau personnage féminin, Bublo, et propose deux nouveaux événements saisonniers, RANKED PARTY et EXTREME PARTY. Les joueurs peuvent également obtenir des récompenses exclusives via le passe saisonnier, avec un passe Premium disponible pour 5,99 €, offrant encore plus de contenu.