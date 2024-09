- Gori : Cuddly Carnage sort sur console et PC

Publié le Samedi 31 août 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

C’est un chat roux, évidemment que c’est le bordel

Gori : Cuddly Carnage est un jeu se déroulant dans une version futuristique de la Terre qui est couverte de néons et envahie par des licornes tueuses. Le seul espoir de la planète est une équipe composée de Gori, un chat mignon mais meurtrier, F.R.A.N.K., un hoverboard sentient et CH1-P, une IA dépressive. Votre but sera d’abattre les hordes de l’Adorable Armée à coups de combos meurtriers. Vous pourrez aussi débloquer de nouvelles compétences pour tenter de battre votre record personnel. Une option permet de transformer le sang en « jus violet » et d’éviter le gore (cette alternative est celle par défaut pour les versions du jeu sur Switch au Japon, en Chine et en Corée du Sud). Gori : Cuddly Carnage est développé par Angry Demon Studio et édité par Wired Productions. Il est disponible sur Xbox One et Series X|S Switch , Utomik et PC via Steam GOG et l’Epic Game Store.