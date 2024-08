- Monster Jam Showdown est sorti

Publié le Vendredi 30 août 2024 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Tout pour le spectacle

Monster Jam Showdown, développé par Milestone er co-publié par Milestone et Feld Motorsports, est un jeu de course de Monster Trucks.Ces véhicules tout-terrains seront mis à l'épreuve durant des courses qui promettent d'être spectaculaires.Le jeu propose plus de 66 véhicules différents (40 dans le jeu de base et 26 disponibles en DLC), et plus de 140 carrosseries à débloquer.Dans le mode campagne, les joueurs pourront participer aux compétitions officielles de Monster Jam, avec différentes épreuves comme le Freestyle et les courses en face à face.En plus des stades inspirés de pistes réelles, Monster Jam Showdown propose aussi trois environnements originaux inspirés de la Vallée de la Mort, du Colorado et de l'Alaska. Les pistes sont jonchées d'éléments destructibles ,pour plus de spectacle.En comptant les 2 événements en ligne, Monster Jam Showdown propose un total de 10 modes de jeux. Les accomplissements des joueurs seront enregistrés dans les classements et dans le Garage, où il sera possible de consulter ses statistiques de jeu et d'admirer sa collection de camions Monster Jam.Monster Jam Showdown est déjà disponible sur PC et consoles.