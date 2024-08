- Gundam Breaker 4 est désormais disponible

Publié le Vendredi 30 août 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Des méchas, de la bagarre et des méchas

Gundam Breaker 4 est un Hack-and-slash coopératif dans lequel les joueurs peuvent customiser des Gunpla puis les utiliser pour affronter des hordes d’ennemis et des boss, mener des missions et enchaîner des tirs et des attaques de mêlée pour effectuer des combos dévastateurs et récupérer des pièces pour améliorer leurs machines. Les joueurs pourront utiliser plus de 250 pièces de Mobile Suits issues de la série Gundam pour créer leur propre mécha puis le personnaliser à l’aide de nombreuses options : pièces, peinture, traces d’usure … Ils pourront ensuite tester leurs créations sur un champ de bataille virtuel avec jusqu’à 3 autres joueurs en coopération. La nouveauté dans la série est le fait de pouvoir manipuler deux armes ce qui offre de nouveaux combos redoutables. Le mode Histoire est entièrement doublé et permettra de découvrir les sinistres complots ourdis au sein du simulateur de combat GBBBB. Enfin, autre nouveauté dans la série, un mode Diorama permet de créer des scènes élaborées, d’y placer ses créations Gunpla dans la pose de son choix et de partager la scène avec les autres joueurs. Gundam Breaker 4 est développé par Crafts & Meister et édité par Bandai Namco. Il est disponible sur PS4 et 5, Switch et PC via Steam